Willem van Hanegem over AS Roma: ‘Krijg de hik hee, zij kunnen eigenlijk echt goed voetballen’

Willem van Hanegem zag Orkun Kökçü donderdagavond zijn beste wedstrijd voor Feyenoord spelen, zo vertelt hij in de nieuwste aflevering van de Willem&Wessel podcast. De aanvoerder hielp zijn ploeg aan een 1-0 zege op AS Roma . Desondanks verwacht Van Hanegem een moeilijke return volgende week.

,,Ik ben echt bang. Dat ben ik nooit in mijn leven, maar ik bang voor de uitwedstrijd volgende week. Ik denk: krijg de hik hee, zij kunnen eigenlijk echt goed voetballen’’, aldus De Kromme. Van Hanegem maakt zich zorgen over de kansen voor Feyenoord om zich te plaatsen voor de halve finales van de Europa League.

Feyenoord is simpelweg nog niet van de Italiaanse tegenstander af. ,,Iedereen vind hun trainer (José Mourinho, red.) zo verschrikkelijk, maar ik zag gister een goede ploeg met geweldige spelers die wilden voetballen.’’ Van Hanegem was onder de indruk van aanvoerder Orkun Kökçü. De Turkse middenvelder was in zijn ogen de beste speler van het veld. ,,Ik zag de beste Kökçü die ik tot nog toe heb gezien bij Feyenoord, met veel diepgang en snelle ballen naar voren.’’

Ontwikkeling Mats Wieffer

In de podcast gaat het over de stormachtige ontwikkeling van de matchwinner van de eerste kwartfinale: Mats Wieffer. De middenvelder speelde een jaar geleden nog tegen Telstar en Top Oss met Excelsior en is nu dus matchwinner in een Europese kwartfinale. De middenvelder moet volgens Van Hanegem in deze wedstrijden nog wel leren om op een wat hoger tempo te spelen.

Volgens van Hanegem staan er op de Nederlandse amateurvelden nog 20 of 30 spelers die zo mee kunnen in (de top van de) eredivisie, maar niet gezien worden of net een krasje of twee te veel hebben.

Volledig scherm Willem van Hanegem en Wessel Penning. © ADR Nieuwsmedia