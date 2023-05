Willem van Hanegem: ‘Edwin van der Sar had beter keeperstrainer kunnen worden’

PodcastKort voor de opname van de AD Willem & Wessel podcast komt er nieuws uit de hoofdstad: Edwin van der Sar stopt als algemeen directeur van Ajax . Volgens Willem van Hanegem had de oud-keeper er beter aan gedaan om nooit te beginnen. ,,Misschien dat hij beter was geweest als keeperstrainer, want deze rol paste hem toch niet altijd even goed.”

Van Hanegem zag vaak een wat weifelend optreden als van der Sar moest spreken, zoals ook in de bekerfinale tegen PEC Zwolle in de Kuip. Sprekend was Van der Sar volgens Van Hanegem altijd wat minder resoluut dan hij als keeper optrad.

Er werd nog meer over Ajax gesproken in de nieuwe aflevering van de Willem & Wessel podcast. Steven Berghuis sloeg een fan van FC Twente en dat moet je volgens Van Hanegem nooit doen als speler. In zijn tijd als voetballer had hij ook heus wel eens wat nare dingen te horen gekregen van supporters, maar volgens De Kromme moet je nooit iemand slaan. ,,In mijn tijd was het: zij komen niet aan jou, maar jij komt ook zeker niet aan hen. Nu zegt iedereen: het wordt gekker en gekker met die supporters, maar de spelers doen ook niet normaler. Kijk maar naar de bekerfinale. Nu dit.”

Nederlands elftal

Het Nederlands elftal gaat zich opmaken voor de Final Four van de Nations League. Xavi Simons start, als het aan Van Hanegem ligt, in de basis tegen Kroatië. ,,Maar hij speelde zondag niet geweldig hoor, het waren twee heel knappe en belangrijke goals, maar daarvoor heeft hij geen bal geraakt’’.

Opstelling van Willem van Hanegem: Bijlow; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Aké; De Jong, Wieffer, Wijnaldum; Malen, Gakpo, Simons

Het talent van PSV weet ook nog niet waar zijn toekomst ligt. Volgens Van Hanegem is het best reëel dat hij bij PSV blijft, maar dan moet er wel een beter team om hem heen komen waar hij met meer plezier in kan spelen. Van Hanegem maakte, met zijn ervaring als assistent-bondscoach, een opstelling voor Ronald Koeman. Opvallend genoeg laat hij topscorer Memphis Depay buiten de basiself. ,,Die moet spelen als hij de beste optie is, niet om het record van Robin van Persie aan te vallen, dat moet nooit de drijfveer zijn om hem op te stellen. Dat komt wel, of niet.’’

Of van Hanegem op één lijn zit met de huidige bondscoach gaan we op 14 juni zien in de Kuip, waar voetballiefhebbers in ieder geval getrakteerd gaan worden op Luka Modric in het shirt van Kroatië.

