Willem II’er Pavlidis goud waard voor Van 't Schip en Griekenland

Grootste experiment Zo gaat het er tijdens het Oran­je-du­el aan toe bij het Field­Lab-experiment in Johan Cruijff Arena

27 maart De Johan Cruijff Arena verandert in een proeftuin bij de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Letland. Langs het veld worden diverse onderzoeken gedaan in het kader van de Fieldlab-experimenten. Zo hangen in de toiletten achter de hoofdtribune UV-C-lampen, die ervoor zorgen dat de ruimte na ieder bezoek wordt gedesinfecteerd. Groene en rode lichten boven de ingang van de toiletten geven aan of de ruimte toegankelijk is.