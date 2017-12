Willem II wil relschoppers lang straffen

Ajax moet Younes missen in topper tegen PSV

13:24 Ajax-trainer Marcel Keizer kan morgen in de topper tegen PSV geen beroep doen op aanvaller Amin Younes. De Duitser is terug na een knieblessure en trainde gisteren ook mee met de selectie, maar is nog niet fit genoeg voor een plaats in de wedstrijdselectie.