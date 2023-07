Willem II verliest op ‘Westerlo-fandag’ slechts nipt van Belgische middenmoter

Westerlo eindigde vorig seizoen als zevende in de Jupiler Pro League (het hoogste niveau van België) en greep in de play-offs vervolgens naast een Conference League-voorrondeticket. In de Belgische basis stonden zaterdagavond bekende namen als keeper Sinan Bolat, verdediger Roman Neustädter (voorheen onder meer Schalke 04 en Fenerbahçe) en de deze zomer van Melbourne City overgekomen Australisch international Jordan Bos, terwijl ‘De Kemphanen’ volgende week al beginnen aan het nieuwe seizoen.

Serieuze test

Kortom: het oefenduel op vreemde bodem was een serieuze test voor Willem II, dat in ‘t Kuipje aantrad met Connor van den Berg op doel, Niels van Berkel als linksback en nieuwkomer Max de Waal op 10. Zodoende begonnen spelers als Joshua Smits, Lucas Woudenberg en Jesse Bosch (zeker eind vorig seizoen basisspelers) op de bank. De sterkte van de tegenstander bleek ook snel: al na iets meer dan één minuut kopte Erdon Daci een voorzet van links hard binnen: 1-0.

Willem II hield vervolgens een minuut of twintig stand, maar gaf de tweede goal helemaal zelf weg. Uitgerekend goalie Van den Berg (die met Smits mag uitvechten wie er eerste keeper wordt) speelde de bal in de opbouw zomaar in de voeten van Mathias Fixelles, die de 2-0 binnenschoot. De eerste Tilburgse kans was er eentje voor Thijs Oosting, die na een schitterend hakje van Michael de Leeuw moest scoren, maar tweemaal op keeper Bolat stuitte.

Jonge invallers laten zich zien

Na rust kwam Willem II een stuk beter voor de dag. De ploeg van trainer Reinier Robbemond kreeg al snel vier kansen, maar Ringo Meerveld (voorlangs), Oosting (redding van de keeper), aanvoerder Freek Heerkens (kopbal, ook gered) en Valentino Vermeulen (over) scoorden niet. Na 71 minuten wisselden de Tricolores negen keer, terwijl er in de rust al één wissel was doorgevoerd. Een paar minuten later waren twee jonge invallers goed voor de 2-1. Chip Engels gaf een heerlijke pass op Zico Soree, die koel bleef en de eindstand bepaalde.

KVC Westerlo - Willem II 2-1 (2-0). 2. Daci 1-0, 25. Fixelles 2-0, 79. Soree 2-1.

Opstelling Willem II: Van den Berg; Vermeulen (72. Pal), Heerkens (72. Lachkar), Schouten (72. Christoffel), Van Berkel (72. Woudenberg); Verreth (72. Houtriet), De Waal (72. Matoug), Meerveld (72. Engels); Oosting (72. Schroijen), De Leeuw (72. Soree), Svensson (46. Bosch).

