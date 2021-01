Willem II presenteert jubileumlogo vanwege 125-jarig bestaan

2021 is namelijk het jaar waarin Willem II een historische leeftijd bereikt. Op 12 augustus viert Willem II, in 1896 opgericht als Tilburgia, het 125-jarig bestaan. Bij het jubileum wordt niet alleen die dag, maar ook in het hele seizoen 2021/2022 stilgestaan.



Tijdens het jubileumseizoen maakt Willem II in alle uitingen gebruik van een jubileumlogo. Het logo is gebaseerd op het logo dat in 1952 na het tweede kampioenschap werd geïntroduceerd door secretaris Gerrit Villevoye. Dat logo bleef tot 1983 gehandhaafd.



Veel elementen uit dat logo zijn terug te zien in het huidige logo, zoals de ‘W’, de Romeinse twee en het oprichtingsjaar 1896. Onder de kroon van het logo dat drie decennia dienstdeed, is ‘125 jaar’ toegevoegd.