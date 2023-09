Willem II - NAC definitief gestaakt nadat fans voorwerpen op het veld gooien: ‘Een zwarte middag’

Het duel tussen Willem II en NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie is definitief gestaakt. Dat gebeurde nadat scheidsrechter Edwin van de Graaf in de 50ste minuut de wedstrijd voor de tweede keer had moeten stilleggen omdat er voorwerpen vanaf de tribune op het veld waren gegooid. NAC leidde in Tilburg inmiddels met 3-0.

Normaal gesproken wordt een duel bij een tweede noodgedwongen pauze definitief gestaakt, maar de lokale driehoek heeft daar ook een stem in. In de eerste helft was het duel, meteen na de tweede Bredase treffer, ook al stilgelegd. Beide keren werden voorwerpen (bekers, vuurwerk) gegooid uit het vak waar de fanatiekste Willem II-fans een plaats hebben.

Van de Graaf legde bij ESPN vanuit de catacomben van het Koning Willem II-stadion uit hoe het besluit tot stand was gekomen. ,,Het is jammer, maar wanneer er voorwerpen op het veld worden gegooid is er een duidelijk protocol. Na die tweede keer, toen er een fakkel op het veld werd gegooid, was er nog ruimte om de dader te achterhalen. Dat is helaas niet gelukt waarop we de wedstrijd definitief hebben moeten staken.”

Willem II-aanvoerder Heerkens spreekt van ‘zwarte middag’

Freek Heerkens stond ‘met het schaamrood op de kaken’ na de gestaakte wedstrijd tussen zijn ploeg en NAC Breda. ,,Wat wij op het veld lieten zien, had niets met voetbal te maken en over de randzaken kan ik ook kort zijn, die hadden ook niets met voetbal te maken”, zei hij voor de camera van ESPN. ,,Het was een hele slechte middag, een zwarte middag.”

Trainer Reinier Robbemond van Willem II sprak van een ‘teleurstellende middag’. ,,Los van die staking maakt onze prestatie op het veld de middag nog zwarter”, zei hij bij ESPN. ,,Wij zijn verantwoordelijk voor wat we laten zien op het veld en dat was ondermaats en dan krijg je een bepaalde negativiteit in het stadion. Ik kan die emotie begrijpen, maar heb geen invloed op de keuze die supporters maken.”

De coach rekent erop dat de wedstrijd op een later tijdstip wordt uitgespeeld. “We hebben nog genoeg tijd om nog iets uit die wedstrijd te halen”, aldus Robbemond.

Mogelijk woensdag verder

Nog niet bekend is wat er met het restant gebeurt. Mogelijk wordt het duel woensdag zonder publiek uitgespeeld. NAC leidde met 3-0 door doelpunten van de Zweed Patriot Sejdiu, de Noor Sigurd Haugen en de Belg Jan Van den Bergh.

Bij de Brabantse derby waren ook driehonderd NAC-fans aanwezig in het aanpalende vak. Vorig jaar waren bij de onderlinge duels geen fans van de uitpartij welkom.

Toch is het niet de eerste keer dat het mis gaat in een wedstrijd tussen deze twee ploegen. In april van dit jaar werd het duel NAC - Willem II definitief gestaakt en later uitgespeeld nadat er vuurwerk en bier richting het veld werd gegooid.

ADO boekt ruime zege

ADO Den Haag heeft de eerste thuiszege van het seizoen te pakken. In een zonovergoten Bingoal Stadion werd Jong AZ met 4-1 verslagen dankzij vier identieke doelpunten. De ploeg werd daarbij op weg geholpen door kersverse aankoop Jort van der Sande.

