Willem II in knotsgekke slotfase naast Excelsior

Na een moeizaam begin hadden de Rotterdammers de wedstrijd in handen genomen. Pas met de rust in zicht liet Willem II wat van zich zien, al was het vooral blaffen wat de Tilburgers deden, en weinig bijten.



De tweede helft werd alleen maar vermakelijker, met kansen over en weer, waarbij Jerdy Schouten namens Excelsior met zijn poging op de lat het dichtst bij was.



Emotionele slotfase

Gezien de grote ruimtes, schitterende én knullige momenten kon het volgende doelpunt eigenlijk niet uitblijven, maar oh wat waren er veel kansen nodig voordat die daadwerkelijk viel. Denis Mahmudov had het gepruts vanaf de bank van Excelsior gadegeslagen, en sloeg zelf met zijn eerste, droge schot toe.



Het leek de beslissende, maar in de laatste tien minuten van de wedstrijd leken de aanvallers van Willem II wakker. Eerst werkte Fran Sol de bal met een gelukje binnen, daarna was invaller Kristófer Kristinsson de meest doortastende bij een scrimmage: 2-2.



In de emotionele slotfase bleven beide ploegen vrolijk aanvallen, maar het zou bij die vier doelpunten blijven.En zo ontsnapte Willem II in huis, maar zal het toch ook teleurgesteld zijn. Na enkele moeizame jaren denkt het een elftal denkt te hebben waarmee het mee kan doen om een plekje in de play-offs voor Europees voetbal. Tegen Excelsior was het aanvallend te slordig en verdedigend te vrijgevig om daar aanspraak op te maken.