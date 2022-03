Willem II en Heerenveen krijgen mogelijkheid om vormcrisis te bezweren

AD-voetbalpod­cast | ‘Opvolger van Overmars laat nog wel even op zich wachten’

De eerste halve finale van de TOTO KNVB beker staat vanavond op het programma: Go Ahead Eagles-PSV. En de Eindhovenaren zijn dit weekend gewaarschuwd. ,,Er schuilt een reuzendoder in Eagles”, constateert Johan Inan in een nieuwe AD-voetbalpodcast. Samen met presentator Etienne Verhoeff neemt hij dat duel en het nieuws bij Ajax door.

2 maart