Wijnaldum trots op aanvoerdersband, maar mist Van Dijk wel: ‘Hij is heel erg betrokken’

Wijnaldum had niet meteen een oorzaak voor het beter spel van Oranje na rust, al viel Denzel Dumfries goed in en wisselde Spanje veel. Na de gelijkmaker van Donny van de Beek misten Memphis Depay en Luuk de Jong grote kansen op een tweede treffer. ,,Dat was jammer”, zei Wijnaldum. ,,Want we zagen dit niet als een oefenwedstrijd. We willen altijd winnen, ook om bij de beste tien ploegen op de wereldranglijst te blijven horen.”



Wijnaldum was de aanvoerder van Oranje, totdat hij werd gewisseld met het oog op de komende duels met Bosnië en Herzegovina en Polen in de Nations League. ,,Het is lastig voor de bondscoach dat hij zo naar de fysieke gesteldheid van spelers moet kijken”, zei de middenvelder van Liverpool.



Wijnaldum was trots dat hij als aanvoerder mocht starten. ,,Natuurlijk is het mooi als je je land zo mag vertegenwoordigen”, zei hij. ,,Maar ik had liever gehad dat Virgil van Dijk hier was geweest. Dan was hij onze aanvoerder geweest. Maar hij maakt onze ploeg sterker”, zei hij over zijn geblesseerde ploeggenoot bij Liverpool. ,,Hij is heel erg bij ons betrokken. Ik had hem voor de wedstrijd nog aan de lijn. Dat was in verband met mijn verjaardag. Maar ik ga hem zo weer bellen.”