Wijnaldum spreekt op CNN over racisme: ‘Allemaal van het veld stappen’

,,Ik denk dat je op deze manier een ander mens echt kan ondersteunen”, vervolgde hij. ,,Waarom zouden we doorspelen? Als we dat doen, zal het nooit stoppen. Het frustreert me, dat er soms spelers willen voorkomen dat een ploeggenoot van het veld stapt nadat hij racistisch is bejegend. Zij voelen de pijn niet die hun teamgenoot voelt. Door samen van het veld te lopen, kunnen we elkaar en andere mensen beschermen tegen racisme.”



Voor Wijnaldum zijn de sportieve belangen niet maatgevend. ,,Ook in de finale van de Champions League of van het EK in 2020 zal ik van het veld gaan als er sprake is van racisme.”