Wijnaldum en Danjuma fit voor duel bij Montenegro

Wijnaldum sloeg woensdag de training over omdat hij zich niet helemaal lekker voelde. Danjuma oefende dinsdag individueel nadat hij zondag tijdens een duel van zijn club tegen Getafe geblesseerd was uitgevallen. ,,Ik heb een fitte selectie van 24 spelers”, zei Van Gaal vrijdag voor de laatste training voor de wedstrijd. ,,Een speler zal dus op de tribune moeten zitten.”

Louis van Gaal ziet oproep Van Dijk om Oranje te steunen de mist in gaan: ‘Het is wel triest’

Het zou heel goed kunnen dat Danjuma tegen Montegenegro aan de aftrap verschijnt. De linksbuiten is in topvorm. De aanvaller maakte in de Spaanse competitie al vijf doelpunten en hij scoorde ook twee keer in de Champions League, onder meer vorige week in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Young Boys (2-0). Noa Lang is de andere optie voor Van Gaal op de linkerkant. Donyell Malen en Steven Bergwijn concurreren om een basisplaats op de rechterflank.