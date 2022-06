Wiegmans Engeland in oranje tegen Leeuwinnen: ‘Ik hoop dat ik de goede kleur ga coachen’

PSV staat op het punt om Mario Götze te verliezen

Nadat de pogingen van Roger Schmidt om Mario Götze in te lijven vorige week niks opleverden, lijkt Mario Götze nu op een ander buitenlands aanbod in te gaan. De Duitse middenvelder is dicht bij een overstap naar Eintracht Frankfurt, dat bereid is om vier miljoen euro te betalen aan PSV. Daarnaast is een akkoord tussen Götze en Eintracht dichtbij.

20 juni