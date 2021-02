Wiegman wil duel met VS gebruiken voor wedstrijden tegen België en Duitsland: ‘Heel blij met die wedstrijd’

,,Ik ben heel blij met die wedstrijd. Dat was ik vooraf maar achteraf ook”, aldus Wiegman dinsdag. ,,We zijn getest op het allerhoogste niveau. We hebben die wedstrijd geëvalueerd en er een aantal zaken uitgehaald. We hopen daarin nu de volgende stap te maken.”

In de EK-kwalificatie ondervond Oranje haast geen tegenstand. Wat Wiegman betreft, speelt Nederland vaker oefenwedstrijden op topniveau. ,,De wedstrijd tegen de VS was een meetmoment richting de Olympische Spelen. Ik ben niet geschrokken. Veel mensen zeggen dat vooral fysiek de verschillen groot zijn, maar volgens ons zijn die verschillen te verwaarlozen. We zoeken het vooral in het voetbal.”

Eerst België, dan Duitsland

Nederland speelt donderdag eerst in Brussel tegen België, volgende week volgt in Venlo de ontmoeting met Duitsland. Wiegman: ,,Dat zijn twee toplanden, ik ben heel blij dat we tegen ze mogen spelen. Het is bovendien alweer een tijdje geleden dat we ze hebben ontmoet.”

De bondscoach heeft in de twee oefenduels ook de beschikking over de internationals die in Engeland voetballen. ,,De inreisverboden maken het soms lastig nu”, weet Wiegman. ,,Gelukkig is er een directe treinverbinding van Engeland naar Nederland. Het is gelukt iedereen hier naartoe te halen. We worden constant getest en iedereen houdt goed z’n contacten in de gaten. Dat moet ook. We zijn bevoorrecht dat we mogen spelen.”

