Wiegman: ‘Finale op Spelen tegen Groot-Brittannië? Die pot wil ik graag winnen met Oranje’

Sarina Wiegman is vanmiddag door de Engelse bond FA voorgesteld als nieuwe bondscoach van de vrouwen. Dat gebeurde niet zoals aanvankelijk gepland op Wembley, maar via een videoverbinding vanuit het stadion van ADO Den Haag. Ze begint na de Spelen volgend jaar. ,,Geen haar op mijn hoofd die er aan dacht om eerder te vertrekken.’’

Door Daniël Dwarswaard



Vlak voor de zomer kwam het eerste informele telefoontje van de Engelse bond. Of Wiegman eens na wilde denken over een baan als bondscoach van het Engelse vrouwenteam. Na een paar nachten nadenken, was ze er wel uit. ,,Ik ben geen carrièreplanner, maar ik weet wel wat ik wil. Ik heb met Nederland een EK en WK gedaan. Dat was een geweldige reis. De Spelen komen er dus nog aan. Dan denk je wel: kan ik ook in een ander land. Nu is er nog altijd een goede ‘vibe’ in het team. Dat koester ik enorm. Maar ik werd dus wel erg getriggerd. Maar het was voor mij een vereiste dat ik de Spelen nog met Oranje zou doen. Er is geen haar op mijn hoofd die er denkt om dat met Oranje te missen.’’

Haar overstap kwam vorige week in een stroomversnelling. Vlak voordat het nieuws wereldkundig werd, lichtte ze de spelersraad van Oranje in. In de groepsapp volgde de rest. ,,Van de reacties werd ik eigenlijk wel stil. Die waren namelijk positief. Terwijl je als bondscoach natuurlijk niet bij iedereen populair bent. Ik heb het echt het gevoel: we gaan nog een jaar met elkaar knallen. Dat gevoel leeft bij mij sowieso heel erg.’’

In een week tijd neemt de KNVB afscheid van beide bondscoaches. Ronald Koeman is de nieuwe trainer van FC Barcelona, Wiegman gaat dus naar Engeland. Is het wel verstandig om nog een jaar te blijven? En wat doet dat met de groepsdynamiek? Wiegman: ,,Ik zie dat absoluut niet als een probleem. Integendeel. We willen deze mooie tijd in stijl afsluiten. Een finale op de Olympische Spelen tegen Groot-Brittannië? Die wedstrijd wil ik héél graag winnen met Oranje.’’

Engeland won nog nooit een groot toernooi. Aan Wiegman om daar verandering in te brengen. Haar eerste grote toernooi met haar nieuwe werkgever is speciaal. Het EK van 2022 is namelijk in Engeland zelf. Eerder in 2017 won ze al het EK in eigen land met Nederland. ,,Hopelijk heb ik iets aan die ervaring. Engeland is een land met gigantisch veel potentie. De faciliteiten zijn top. De nationale competitie is sterk. Ik kijk ernaar uit. Maar alle aandacht gaat het aankomend jaar uit naar Oranje.’’