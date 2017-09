Wie wordt de grote winnaar van de zesde speelronde?

VVV Venlo zit al vijf duels zonder zege in alle competities tegen PEC Zwolle. Zondag moet daar verandering in komen. PEC reist met vertrouwen richting Venlo, ook omdat de Zwolse doelmannen de laatste vier ontmoetingen slechts één keer moesten vissen. Momenteel heeft Zwolle echter al veertien uitduels niet de nul gehouden.



Het is voor de ploeg van John van 't Schip zaak om scherp te blijven tot de laatste minuut aangezien VVV dit seizoen al drie keer scoorde in de 90ste minuut of later.

Voor Stef Nijland ligt er een eredivisierecord in het verschiet. Nijland is momenteel 96 keer ingevallen in de eredivisie en evenaart bij een nieuwe invalbeurt het all-time record van Regillio Simons (97). De kans is elk geval groot dat hij op de bank begint: PEC Zwolle begon de eerste vijf competitieduels met dezelfde basiself; de laatste teams die de eerste zes wedstrijden van een eredivisieseizoen met een identiek elftal begonnen waren Vitesse en Sparta in 1991/92.