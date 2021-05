Wie vergezelt Cambuur en Go Ahead naar de eredivisie? Dit is het schema van de play-offs

Seuntjens hekelt ‘triest’ Helmond Sport: ‘Heel het jaar aanvallend voetbal en nu dit’

7:07 De Graafschap liep vanavond op ongelooflijke wijze directe promotie naar de eredivisie mis. Het thuisduel met Helmond Sport werd gestaakt door noodweer en omdat Go Ahead Eagles met 0-1 had gewonnen van Excelsior wisten de Superboeren dat er per se gewonnen moest worden van Helmond Sport. Dat lukte niet: 0-0.