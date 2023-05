West Ham-fan Knollsy die AZ-hooligans wegsloeg, krijgt staande ovatie in Londen

LIVE eredivisie | FC Volendam bijna zeker van handhaving, maar Go Ahead op weg naar dikke zege

FC Volendam kan zich veiligspelen in de eredivisie. Het gat naar plek zestien is met nog twee wedstrijden te gaan vijf punten. Een overwinning op Go Ahead Eagles is dus genoeg om zich te verzekeren van nog een jaar eredivisie. Of reikt FC Emmen zelf de helpende hand toe? Volg de wedstrijd live via ons blog.