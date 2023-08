Wesley Sneijder verbolgen na afgebroken gesprekken: ‘Koers Ajax staat ver af van dna waarin ik opgroeide’

Wesley Sneijder gaat geen deel uitmaken van de technische staf van Ajax. De Amsterdammers hebben de gesprekken met de recordinternational on hold gezet en dat is bij Sneijder in het verkeerde keelgat geschoten.

Ajax-trainer Maurice Steijn meldde eerder vandaag voor de camera van ESPN dat Sneijder bij Ajax in de wachtkamer is gezet. ,,We hebben de gesprekken met hem even on hold gezet”, zei Steijn tijdens de open dag van de Amsterdammers. Vorige maand werd bekend dat Ajax en Sneijder om tafel zaten om een mogelijke terugkeer van de oud-speler te onderzoeken.

In een reactie via zijn Instastories laat Sneijder vanavond weten de gang van zaken te betreuren. ,,Beste Ajacieden. Zoals jullie weten heb ik de afgelopen maanden met Ajax gesproken over een terugkeer in de technische staf. Dit in combinatie met mijn beginnende trainersopleiding bij de KNVB en mijn brandende verlangen om iets terug te doen voor mijn club Ajax.”

,,Niet alleen wanneer het goed gaat, maar juist bij tegenwind", vervolgt hij. ,,Ajax heeft nu eenzijdig de gesprekken on hold gezet. Dit geeft mij geen basis voor samenwerken en zeker niet het gevoel van thuiskomen in een warm bad bij mijn jeugdliefde.”

Volledig scherm Wesley Sneijder gaat niet aan de slag bij Ajax. © ANP / AFP

Sneijder herkent zich niet in de koers die de club heeft ingezet. ,,Ajax kiest voor een koers die ver weg staat van het dna waarin ik ben opgegroeid. Ik hoop dat dit leidt tot succes en ik wens ook oprecht iedereen bij Ajax het allerbeste. Uiteraard zal ik Ajax als fan blijven volgen. Eens een Ajacied. Altijd een Ajacied", besluit de 39-jarige Utrechter.

Deur staat volgens Steijn nog open

Steijn liet weten dat de deur voor Sneijder open blijft staan. ,,Wesley wil zich volledig storten op het trainersvak en zijn diploma’s gaan halen. Ik vind dat we dat soort spelers een podium moeten geven. We komen er bij hem op terug, absoluut. En kijken dan in welke vorm we het gaan gieten.”

Sneijder ging na het bekend worden van het contact met Ajax in gesprek met de F-side. De harde kern van de Amsterdammers had namelijk zijn bedenkingen tegen een terugkeer van Sneijder door een video van een aantal jaren geleden. Daarin liet hij weten meer gevoel te hebben voor FC Utrecht. De F-side accepteerde de excuses van Sneijder, waardoor de weg vrij was voor een dienstverband bij Ajax.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.