Wesley Sneijder trekt handen al van Mohamed Ihattaren af: 'Hij is twee dagen serieus bezig geweest’

,,Het gaat niet echt best nee, het wordt een moeilijk verhaal", vertelde Sneijder, die grote plannen had met Ihattaren. ,,Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Het is moeilijk. Hij heeft die passie en die vreugde wel, maar hij kan de knop nog niet omzetten. Althans dat heb ik geconcludeerd en dan is het voor mij ook moeilijk.”

,,Voor mij is het geen enorme nederlaag, maar voor hemzelf is het heel vervelend. Hij doet het niet voor mij, hij moet het echt voor zichzelf doen. En als hij niet wil of niet kan... Misschien is het ook goed dat ik me weer teruggetrokken heb, dat hij nu wakker wordt en er zelf mee aan de slag gaat. Voor mij is het klaar. Mij heeft hij er niet mee, zichzelf wel.”