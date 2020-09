Werk aan de winkel voor Virgil van Dijk, de beschermheer van Akwasi

Als zwarte levens ergens tellen, al dertig jaar, dan wel in het Nederlands elftal. We lopen in dit land voorop. Het Oranje van Dwight Lodeweges wordt geleid door gekleurde voetballers. Memphis Depay en Georginio Wijnaldum staan hoog in de pikorde, de onbetwiste baas is Virgil van Dijk. Werkelijk niemand had tien jaar geleden in hem een charismatische verschijning gezien. Van een week spelertje met concentratieproblemen groeide hij uit tot een man van statuur, een topverdediger. Virgil heeft alles mee. Hij is lang, atletisch en knap. Sierlijk voetballend én dwingend, constructief coachend is hij een onmisbare schakel voor Liverpool en Oranje.