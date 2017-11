Wereldgoal Degenaar van SDC Putten hit op social media

Rick Degenaar beleefde een wedstrijd van uitersten tegen Berkum. De spits van SDC Putten dat uitkomt in de Zaterdag Hoofdklasse B scoorde na 17 minuten een opzienbarend doelpunt door de bal vanaf 5 meter over de middenlijn met een boog over Berkum-keeper Dominic van Hoof heen te schieten: 0-1.