Welke keeper is nog zeker van zijn plek in de eredivisie?

Vanavond besloot FC Twente-coach Gertjan Verbeek in de uitwedstrijd tegen NAC zijn eerste keuze Jorn Brondeel te vervangen voor Joël Drommel. En dat is allerminst de eerste keer dat dit seizoen een doelman naar het tweede plan verdwijnt. Liefst 29 keepers hebben dit seizoen een basisplaats gehad in de eredivisie. En dat is al eentje meer dan de gehele vorige jaargang.



Het totaal aantaal gebruikte keepers is overigens 30. Leonard Nienhuis van Sparta is de enige doelman in de eredivisie die dit seizoen louter als invaller speelminuten heeft gehad. Heerenveen, Excelsior en NAC Breda zijn de grootgebruikers van de keepers: deze clubs gebruikten er dit seizoen al drie.