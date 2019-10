Weghorst: Het EK 2020 is en blijft mijn grote doel

In een interview met het Duitse Sport1 vertelt Wout Weghorst dat het EK 2020 zijn grote doel blijft. De laatste keer dat de spits van VfL Wolfsburg tot de definitieve selectie van het Nederlands Elftal hoorde was in juni 2018.

Dit seizoen scoorde Weghorst al vier keer in de Bundesliga, vorig seizoen zelfs zeventien keer. ,,Het enige dat ik kan beïnvloeden is mijn eigen spel en daar ben ik dus vooral mee bezig. Ik probeer mijn team zo goed mogelijk te helpen en ben tevreden met hoe ik dat doe. De rest is niet aan mij”, vertelt de in Borne geboren spits.

Ook deze interlandperiode gaf bondscoach Ronald Koeman de voorkeur aan Sevilla-spits Luuk de Jong. Heel veel contact heeft hij niet met de bondscoach. ,,Maar als dat nodig is, weten we elkaar te vinden.”

Ondanks zijn lange afwezigheid in het Nederlands Elftal heeft Weghorst deelname aan het EK 2020 niet uit zijn hoofd gezet. ,,Het EK van deze zomer blijft het grote doel voor mij. Spelen voor het nationale team is het mooiste wat er is. Het is jammer, maar ik kan het alleen accepteren en zo goed mogelijk blijven presteren.

Wout Weghorst scoorde dit seizoen vier keer.

Doelpuntenproductie

Met zeventien doelpunten was zijn debuutseizoen bij Wolfsburg indrukwekkend. ,,Dit seizoen wil ik er minimaal dertien maken. Mijn ambities zijn hoog en ik wil het maximale uit mijn carrière halen.” In 2019 scoorde alleen Robert Lewandowski vaker in de Bundesliga dan Weghorst. ,,Dat is cool en laat zien dat ik op de goede weg ben. Verder kijk ik daar niet veel naar en ben ik vooral bezig met mijn eigen prestaties.”

Met Wolfsburg staat Weghorst op dit moment op de tweede plaats in de Bundesliga. Wolfsburg is de enige ploeg die nog niet verloor. ,,Vorig jaar ging het al aardig en dat hebben we dit jaar doorgetrokken. We wisten dat er door het gunstige competitieprogramma op het begin iets mogelijk zou zijn. We zijn op de goede weg, maar zullen iedere wedstrijd als een team moeten spelen om zo door te kunnen gaan.”