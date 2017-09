Weghorst gidst AZ naar moeizame bekerzege

Den Bosch wint bij Zwaluwen eerste bekerduel

19:07 FC Den Bosch heeft vanavond het eerste duel in de strijd om de KNVB-beker van het seizoen gewonnen. De club uit de Jupiler League was in de eerste ronde in Vlaardingen te sterk voor Zwaluwen, een club uit de hoofdklasse van het zaterdagvoetbal. De profs wonnen met 2-3.