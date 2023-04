Weer vertrekker: ook hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali weg bij Ajax

Ouaali (53) werkte daarvoor ook al jaren op De Toekomst. Hij werd eind 2015, na het vertrek van Wim Jonk, op interim-basis hoofd jeugdopleiding. Een half jaar later kreeg hij een vaste aanstelling. De geboren Marokkaan, sinds 2016 het hoofd van de jeugdopleiding in Amsterdam, is volgens Ajax het langstzittende hoofd van de Amsterdamse jeugdopleiding.

,,Ruim elf jaar heb ik mij samen met collega’s met veel plezier ingezet voor onze jeugdopleiding, in mijn optiek nog steeds de levensader van de club”, aldus Ouaali. ,,In die jaren hebben we veel jeugdspelers kunnen begeleiden in hun individuele weg naar Ajax 1, iets waar ik zeer trots op ben. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het tijd is om het stokje over te dragen.”