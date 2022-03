Weer tegenslag voor Henk de Jong en Cambuur: trainer kan seizoen vanwege fysieke klachten niet afmaken

Opnieuw een fikse domper voor Cambuur en Henk de Jong. De cyste in het hoofd van de trainer van de Friese club, die hem vorig jaar al enige tijd aan de kant hield , maakt het hem onmogelijk op het veld te staan. Eind vorig jaar werd een cyste ontdekt in het hoofd van De Jong. Volgens zijn artsen is een operatie niet nodig.

De 57-jarige trainer ontbrak voor de winterstop een tijdje bij Cambuur, maar De Jong hervatte begin januari zijn werkzaamheden in Leeuwarden. Hij keerde ook terug op de bank bij de wedstrijden. De fysieke klachten van De Jong leken volgens Cambuur de afgelopen weken wat minder te worden, maar hij blijkt nu toch te veel last te hebben om zijn werk uit te voeren. De trainer richt zich de komende maanden volledig op zijn herstel en gezondheid.

,,We hoeven er geen zielig verhaal van te maken, want er zijn momenteel veel ergere dingen aan de hand in de wereld”, aldus De Jong. “Voor mij en voor ons is dit wel heel vervelend, maar op dit niveau kun je niet maar voor een deel functioneren. Ik ga er nu alles aan doen om weer helemaal topfit te worden en dan hoop ik er bij de start van het nieuwe seizoen weer volledig te zijn.”

De cyste is vrij groot en zit vrij diep in zijn hoofd, zei De Jong begin dit jaar. De doktoren adviseerden de cyste te laten zitten. ,,Als ik toch weer klachten krijg, kunnen ze daar wat aan doen, zonder een ingrijpende grote operatie”, aldus De Jong in januari.

Tijdens de eerste afwezigheid van De Jong, die afgelopen jaar zijn contract bij Cambuur verlengde tot de zomer van 2023, was assistent-trainer Pascal Bosschaart de eindverantwoordelijke. De clubleiding gaat zich nu ‘intern beraden’ over de invulling van de technische staf voor de rest van het seizoen. ,,Hoe vervelend dit ook is, de gezondheid van Henk staat natuurlijk voorop en in goed overleg hebben we besloten dat hij daar nu alle tijd en ruimte voor krijgt”, aldus algemeen directeur Ard de Graaf.



Cambuur staat op de achtste plaats in de eredivisie en neemt het morgenavond in eigen huis op tegen Ajax.