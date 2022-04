Weer lijkt een keeperswissel aanstaande bij PSV

Weer ging het bij PSV in aanloop naar de uitwedstrijd in de kwartfinales van de Europa Conference League vooral over één positie. Start vandaag Joël Drommel nog onder de lat bij PSV? Het antwoord lijkt nee. Afgelopen week is intern bij PSV besproken dat de kans bestaat dat Yvon Mvogo tegen Leicester gaat starten. Het lijkt erop dat de Zwitser op het hok staat en dat Drommel eventjes in de luwte wordt gehouden. Trainer Roger Schmidt maakt op de wedstrijddag pas zijn officiële opstelling, dus een voorbehoud is nodig.