Weer geheimzinnig oefenduel Oranje Leeuwinnen: resultaat tegen Zuid-Korea blijft een raadsel

Het ging om een besloten oefenduel (dus geen officiële interland) in de buurt van Sydney. Niet alleen waren toeschouwers en journalisten niet welkom, Zuid-Korea vroeg ook nadrukkelijk om niets over het scoreverloop en zelfs de uitslag niet naar buiten te brengen. De KNVB besloot aan dat verzoek gehoor te geven.

Een woordvoerster wil alleen kwijt dat alle Oranje-speelsters in actie zijn gekomen en fit zijn gebleven. ,,Het doel van de wedstrijd was om alle speelsters minuten te laten maken onder weerstand. Dat is gelukt.” De selectie van bondscoach Andries Jonker is nu nog in Sydney voor de WK-voorbereiding en vliegt komende week naar Nieuw-Zeeland.