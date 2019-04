Wedstrijd gestaakt? Dit zijn de regels

Het restant van de gestaakte wedstrijd PEC Zwolle – FC Groningen (1-2) wordt maandag (20.00 uur) uitgespeeld. Maar waarom niet lekker in het weekeinde? En waarom niet in zijn geheel? Vier vragen over het duel dat vanwege onweer moest worden stilgelegd.

Kan een wedstrijd ook in zijn geheel worden overgespeeld?

In principe wel. Maar in de praktijk zal dat zelden gebeuren. De KNVB heeft drie opties als een wedstrijd wordt gestaakt: Helemaal opnieuw beginnen, de stand bij staken als eindstand nemen of hervatten vanaf het moment dat de wedstrijd is stilgelegd. Dat laatste komt verreweg het vaakste voor.

,,De regels geven ons een uitgangspunt’’, zegt Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB. ,,Maar het gaat om gezond verstand. Als je net een minuut bezig bent, zou je een wedstrijd in zijn geheel over kunnen spelen. Gezien de belangen start je in de meeste gevallen op het punt waar je bent gestopt.’’

Alleen in uitzonderlijke situaties kan ervoor worden gekozen om van de stand bij staken de eindstand te maken. FC Groningen stuur je bijvoorbeeld niet voor drie minuten naar Venlo als het al 4-0 staat en beide ploegen nergens meer voor spelen. Ook dat is een kwestie van gezond verstand.

Waarom konden ze woensdag in Zwolle niet even wachten tot het onweer was opgehouden?

De regels schrijven voor dat er minimaal een half uur moet worden gewacht. ,,Dat is het uitgangspunt’’, zegt Bluyssen, die in Zwolle toevallig zelf in het stadion zat en dus meteen bij het overleg kon worden betrokken. ,,Maar ook hier gaat het om common sense. Stel je hebt helder dat het binnen x-tijd beter wordt? Dan kun je ook best iets langer wachten.’’

Dat had in Zwolle echter geen zin. ,,En we wilden voorkomen dat we weer naar buiten zouden gaan en daarna weer naar binnen moesten’’, zegt Bluyssen. ,,Dat was ook voor de supporters niet wenselijk. Toen hebben we gezamenlijk besloten dat het onmogelijk was om de wedstrijd uit te spelen.’’

Mogen PEC Zwolle en FC Groningen komende maandag andere spelers opstellen dan afgelopen woensdag?

Nee. De regel is dat het restant zoveel mogelijk onder de voorwaarden wordt gespeeld die golden ten tijde van het staken van de wedstrijd. Beide ploegen hadden nog niet gewisseld dus beginnen ze maandag met dezelfde elf. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof had nog geen kaarten uitgedeeld, dus iedereen hervat de wedstrijd met een schone lei.

Uiteraard kan de komende dagen nog een speler geblesseerd raken. Maar iets voorwenden om een tactische omzetting mogelijk te maken, is er niet bij. Een aan het KNVB Sportmedisch Centrum verbonden sportarts kan controleren of iemand echt geblesseerd is.

Waarom wordt het restant niet in het weekend gespeeld? Alle clubs zijn dan toch vrij?

Dat was voor de supporters inderdaad de beste oplossing geweest. Zondag had ook de voorkeur van de voetbalbond, maar dat vond de burgemeester van Zwolle een minder goed idee. Vanwege Koningsnacht (vrijdag) en Koningsdag (zaterdag) is er in zijn stad al zoveel politie-inzet nodig dat er voor zondag niet voldoende mensen beschikbaar zijn.

Omdat vandaag (donderdag) om organisatorische redenen niet haalbaar was, werd gekozen voor maandag. Het belangrijkste is dat het duel voor de laatste speeldag kan worden uitgespeeld. Bluyssen: ,,We zijn in ieder geval blij dat we snel duidelijkheid hebben kunnen verschaffen.’’