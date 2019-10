‘We zijn pas Europese top als we de Champions League winnen’

Hakim ZiyechHakim Ziyech was gisteren de grote uitblinker bij Ajax in de 0-3 zege op Valencia. De Marokkaanse technicus zorgde met een wonderschone afstandsknal voor de openingstreffer en jaagt op nieuwe successen in de Champions League.

Volledig scherm Hakim Ziyech na zijn wereldgoal tegen Valencia. © BSR Agency Wat gebeurde er in de achtste minuut?

,,Ik trok naar binnen en zag de ruimte om te schieten. Ik raakte hem lekker en zag vervolgens de bal net op tijd dalen. Het was een mooie goal. Ja, ik denk wel de mooiste goal in mijn carrière. Dat ligt ook aan het podium en het moment van de wedstrijd.’’



Jullie hadden het lange tijd zwaar.

,,We waren heel efficiënt in de kansen die we kregen. We konden niet goed druk op de bal krijgen waardoor zij tussen de linies vrij konden komen. Maar aan de kant konden wij weer toeslaan in de counter. We hadden geluk dat zij die strafschop missen. En na rust werden we ook nog even gered door André Onana. Dat deed hij vaker. Als zij de 1-2 maken, hebben ze die aansluitingstreffer en krijgen ze er weer geloof in.’’

Quote Het is wel wat rustiger in de kleedkamer. We weten wat we kunnen. Hakim Ziyech In een half jaar tijd met 1-4 winnen in Madrid en met 0-3 in Valencia.

,,Spanje ligt ons goed. Daar zijn ook teams die graag willen voetballen. En dat is voor ons weer prettig want dan ontstaan er ruimtes op het veld. Dat zag je vandaag ook. Voetballende teams tegen elkaar leveren altijd open wedstrijden op. En aantrekkelijke duels. Voetbal tegen voetbal en dan moet je maar uitvechten wie er wint.”





Met 6 uit 2 en 6 goals voor en 0 tegen is het begin van het hoofdtoernooi van de Champions League verbluffend.

,,We geloofden erin. Dat is het belangrijkste. We weten wat onze kracht is en zijn niet bang om tegen een tegenstander te spelen. Het maakt niet uit welke tegenstander het is. We spelen gewoon ons eigen spel. En we weten dat we altijd scoren, uit en thuis. Dan is het zaak om geen tegendoelpunt te krijgen. Natuurlijk zijn we na vorig seizoen kwaliteit kwijt geraakt. Maar we hebben er ook kwaliteit voor teruggekregen. Daar moeten we het meedoen en elke wedstrijd proberen we het uiterste eruit te halen.’’

Vorig jaar was voor jullie een ontdekkingsreis in Europa, nu lijkt het een toer vol zelfbewustzijn. Het begint normaal te worden?

,,Het is wel wat rustiger in de kleedkamer. We weten wat we kunnen. En we hebben pas zes punten, we zijn er nog niet. We hebben een heel mooi jaar gehad en die ervaringen nemen we mee. En de meeste jongens spelen al een aantal jaar samen. Die klik heb je en het is zaak om de nieuwe jongens daarin mee te nemen

Hebben jullie al de status van een Europese topclub?

,,Op dit moment niet. Zo zien we onszelf niet. Dat is ook onze kracht. We blijven heel normaal. Ook al hebben we nu twaalf uitduels in Europa niet verloren, we kijken niet naar de cijfers. Met een favorietenrol zijn we ook niet mee bezig. Elke wedstrijd moeten we het gewoon opnieuw laten zien.’’



Wanneer behoren jullie wel tot de Europese top?

,,We zijn Europese top als we de Champions League winnen.’’