We slaan soms volledig op hol bij de hysterie rond vrouwen

Deze week was er ‘ophef’ rond Pierre van Hooijdonk, die wat onhandigs had gezegd over scheidsrechter Stéphanie Frappart op televisie, zaterdagavond, kort voor Nederland-Letland. Het betoog van Pierre was wat warrig en vooral matig getimed, maar veel opmerkelijker was alle commotie die eruit voortvloeide. Het was weer typisch 2021: ook in dit glas water begon het al snel krankzinnig te stormen.