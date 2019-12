‘We leven van week naar week, ik kan nu niet verder kijken’

Door Maarten Wijffels



PSV heeft maar één van zijn laatste negen duels gewonnen. Waarom zit de trainer er nog?

Toon Gerbrands: ,,Omdat PSV een directie heeft die alleen beslissingen neemt die in het belang zijn van de club. Dat belang overstijgt mij, dat overstijgt John de Jong, Mark van Bommel, wie dan ook. We zitten in een complexe wereld, met een hoop turbulentie en een buitenwacht die werkt met een afrekencultuur. Maar er wordt van mij zorgvuldigheid, integriteit en leiderschap verwacht.



Als wij denken dat welke maatregel dan ook zorgt dat het huidige tij keert, dan nemen we die. Of het nou in de spelersgroep is, of de hoofdcoach betreft of de directie, dat maakt niet uit. Op dit moment is het zo dat we met de huidige trainer en de huidige staf op weg gaan naar de volgende wedstrijd. Punt.’’