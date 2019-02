Door Dennis van Bergen



Ontspannen trekt materiaalman Ben van Bilzen (72) zijn volgende lading shirtjes uit de wasmachine. Hij heeft nogal wat meegemaakt in zijn bijna vijftig jaar bij NAC: promoties, degradaties, een handjevol bijna-faillissementen, hevig supportersoproer, ontslaggolven, A4'tjes vol aan trainers en directeuren die kwamen en gingen, het stadion aan de Beatrixstraat dat tijdens de laatste thuiswedstrijd in brand vloog. In dat licht bezien is het leed van de huidige achttiende plaats voor de Bredase club dus best te overzien. ,,Ach, jongen’', zegt Van Bilzen, schouderophalend, ,,we hebben hier voor veul hetere vuren gestaan. Koffie?”



Niet voor het eerst en vermoedelijk niet voor het laatst is het crisis in Breda. En die crisis is alleen maar extra aangewakkerd na de nederlaag (met 3-0) van vorige week tegen De Graafschap, tot dan toe de hekkensluiter. Daardoor staat NAC nu laatste. En dat met een tamelijk lastig programma voor de boeg. Na AZ-thuis (vanavond) wachten duels met Ajax, FC Groningen, Vitesse en PSV. ,,Bij Excelsior heb ik in een slechte fase ook weleens gedacht: ‘hoe komt dit goed?’ En toch kwam het goed. Daaraan proberen we ons nu ook vast te houden’', aldus coach Mitchell van der Gaag. ,,Sterker: daar geloof ik in. Ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid en blijf strijdbaar.”