‘We hebben het zelf enorm slecht gedaan’

Feyenoord boekte drie dagen eerder in de Europa League nog een knappe zege op FC Porto (2-0). Zondag schreeuwden de Rotterdamse fans in het uitvak in Sittard-Geleen onder meer ‘schaam je kapot’ naar de spelers. ,,We weten allemaal hoe het werkt in de voetballerij. Als je wint, is het hosanna en gaat iedereen mee in de jubelstemming. Als je verliest, draait het allemaal weer om”, zei Stam. ,,Dat mag ook. Het is terecht dat de fans teleurgesteld en boos zijn, dat zijn wij ook.”



De Rotterdammers begonnen zowel de eerste als de tweede helft bijzonder slecht. Binnen twee minuten na de aftrap scoorde Fortuna en dat deed de thuisclub na de rust zelfs binnen twintig tellen. ,,Voor ik op de bank zat, lag de bal al weer in het ‘mandje’ bij ons. En met 4-1 werd het nog moeilijker”, aldus Stam, die zijn ploeg de doelpunten wel heel makkelijk zag weggeven. ,,We laten ons soms de kaas van het brood eten. Dan zijn we niet adequaat en direct genoeg. Het begint allemaal met je duels winnen en agressief zijn.”