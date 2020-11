Wat meer blijdschap na een goal zou de Ajacieden sieren

Samenvattingen Cambuur koploper na comeback tegen Den Bosch

27 november SC Cambuur staat weer op de - gedeelde - eerste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De Friezen profiteerden vrijdagavond van het gelijkspel van Almere City FC bij FC Volendam (2-2). Cambuur zelf had enkele uren eerder in eigen huis FC Den Bosch verslagen (3-1). De formatie van trainer Henk de Jong heeft nu evenveel punten (31), maar een wedstrijd minder dan Almere.