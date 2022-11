Wat is er aan de hand met eens zo sympathieke Duitser Frank Wormuth?

Brian Brobbey hervat training Ajax richting topper tegen PSV, vraagte­kens achter Berghuis en Wijndal

Naast Owen Wijndal, is ook het meespelen van Steven Berghuis in de kraker tegen PSV nog niet zeker. Beide linkspoten sloegen vrijdag de training over. ,,Dat Berghuis speelt, is wat reëler dan Wijndal”, zei coach Alfred Schreuder, die wel een fitte Brian Brobbey zag en hoopt dat zijn defensie beter voor de dag komt dan in de laatste ontmoeting met de rivaal.

