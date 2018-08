Wat ik al dacht: Ajax is favoriet

Angeliño maakt excuses aan PS­V-ploeggeno­ten en supporters

5 augustus Jose Angeliño treurde zaterdagavond na zijn gemiste penalty in het duel met Feyenoord. De linksback van PSV bood op Instagram zijn excuses aan zijn ploeggenoten en fans aan, nadat hij had verzuimd om PSV de 12e Johan Cruijff Schaal in de historie van de club te bezorgen.