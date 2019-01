Wat heeft Mark van Bommel aan Maxi Romero?

Door Maarten Wijffels

In de verzengende hitte zijn de juniorenteams van Argentinië en Ecuador bijna 50 minuten bezig als we zittend voor de computer opveren van onze stoel. De spits van Argentinië maakt ineens een slimme loopactie in de rug van zijn verdedigers. Maxi Romero loert op een steekpassje dat ook komt. Hoe hij zich hier vrijmaakt op de rand van de zestien-meter lijkt veel op hoe Nicklas Pedersen dat zondag deed in Emmen. Met wel dit verschil: Pedersen kon na zijn loopactie scoren, Romero niet. Hij wil de keeper links voorbij gaan en dan binnentikken, maar de doelman onderschept de bal. Weg kans in een wedstrijd die de Argentijnse beloften pijnlijk met 0-1 verliezen.

Romero bij zijn presentatie voor PSV met clubicoon Willy van der Kuijlen.

Stijl van spelen

Met deze actie is de stijl van Romero meteen getypeerd. De spits die vorige week 20 jaar werd laat zich bijna uitsluitend in de diepte aanspelen. We zien het patroon ook in de eerste poulewedstrijd bij dit Zuid-Amerikaanse equivalent van ons EK, waarin Argentinië 1-1 speelt tegen Paraguay en de PSV-spits scoort. En het blijkt uit beelden van Velez Sarsfield, zijn oude club in Argentinië. De gedrongen aanvaller (1.79 meter) kan ook wel kaatsen en aanspeelpunt zijn, maar Romero vertrouwt op zijn fijne gevoel voor ruimte en zijn instinct dat zegt: ik moet van de bal weg bewegen, met mijn gezicht naar het doel komen. En dan toeslaan.

Maxi Romero heeft zich, mede door blessureleed, tot nu toe nog weinig kunnen laten zien bij PSV.

Gedrag voor de goal

Op YouTube stond laatst een mooi filmpje. Met een close-up camera was vastgelegd hoe Inter-spits Mauro Icardi een voorzet binnenkopte bij de tweede paal, en welke vooracties en bewegingen hij allemaal maakte om los te komen van zijn man. Dat loopje naar de tweede paal maakt Romero ook graag. En tegen Paraguay scoorde hij deze week zo, net als Icardi koppend uit een voorzet. Romero is ook het type-spits dat het eindstation moet zijn bij aanvallen. Zelf dribbelen, twee man uitspelen en dan afwerken is niet zijn stiel. Hij is er niet explosief genoeg voor, heeft sowieso een wat zware, logge loop.

Quote In theorie kan Romero samen met De Jong spelen. De een beweegt graag naar de bal toe, de ander er vanaf

Omschakelen zonder bal

Oke, het is deze week warm bij het Zuid-Amerikaanse junioren-EK, gespeeld in de zomer van het Zuidelijk halfrond. Maar we zien een spits die desondanks wel erg weinig moeite doet om ballen terug te veroveren als hij – of zijn team – ‘m verliest. Romero (nummer 19) doet veel in wandeltempo, zoals op onderstaand filmpje is te zien. Het is meteen hét probleempunt voor de spits als je de vertaalslag maakt naar het spel bij PSV. Trainer Mark van Bommel had laatst op winterstage in Doha een oefenvorm, waarbij spelers bewust 80 meter terug moesten sprinten na een afgeslagen aanval. ‘Je moet soms pijn kunnen lijden voor je team, ook nog in de 90ste minuut,’ was de boodschap. Kijk naar wat Luuk de Jong allemaal doet op dat vlak. Bij hem is meteen omschakelen na balverlies een mindset. Natuurlijk is Romero nog jong en kan hij volop leren, maar in Argentinië hoefde hij alleen een goal te maken. In Europa, bij PSV, eist men meer. Maakt hij die omslag niet, dan zal Van Bommel hem terecht niet belonen.

Maxi Romero speelt zijn wedstrijden vooral in Jong PSV, zoals hier tegen Telstar.

Hoe in te passen bij PSV?

Luuk de Jong is de onomstreden nummer 9 van PSV. In theorie zou Romero samen met De Jong kunnen spelen, immers: de een beweegt graag naar de bal toe, de ander er van af. Maar Romero als nummer 9, met De Jong achter hem als nummer 10? Hmm, dat lijkt dan weer te statisch, in de wetenschap dat PSV ook snelle en explosieve aanvallers als Bergwijn, Lozano en Malen ter beschikking heeft. Daarom zal het voorlopig lastig blijven voor Romero. Wanneer hij terugkeert in Eindhoven? Wellicht al komend weekeinde. Argentinië speelt komende nacht weer en moet winnen van Uruguay. Anders dreigt al uitschakeling in de eerste ronde.

*AD Sportwereld bekeek Romero via beelden van partner InStat

Maxi Romero in actie tegen FC Eindhoven.