Wat gaat Oranje doen tegen Wit-Rusland?

'Oranje gaat het WK niet meer halen'

13:06 Het Nederlands elftal speelt morgen het een-na-laatste duel in de WK-kwalificatie voor 2018. Oranje speelt uit tegen Wit-Rusland. De kans op kwalificatie voor het WK is klein, denkt ook AD-sportverslaggever Maarten Wijffels. ,,Als we het nog halen, dan is het een van de grootste prestaties in de Nederlandse sportgeschiedenis."