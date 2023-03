Wat doet Ronald Koeman met Daley Blind, die op 99 interlands voor Oranje staat?

Ruud van Nistel­rooij na wegvallen Walter Benítez: ‘PSV heeft twee eerste keepers’

Bij PSV is keeper Walter Benítez voorlopig uit de running. De goalie heeft een knieblessure opgelopen en moet meerdere weken revalideren, bevestigen bronnen rond de selectie van PSV. Benítez was dit seizoen de onbetwiste eerste doelman van PSV en ligt er minimaal een handvol weken uit. Mogelijk keert hij pas in de eindfase van dit seizoen terug.