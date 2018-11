Waarschijnlijk geen basisplaats Van Persie: ‘Hoop dat hij zondag bij de groep is’

,,Robin is wel fitter. Ik hoop dat hij zondag deel kan uitmaken van de groep.” Van Bronckhorst gaat ook in op de stelling of het een stunt zou zijn als Feyenoord weet te winnen van de ongeslagen koploper. ,,Nee dat is het niet. Dat is het als het onmogelijk is en zo zie ik het niet. Zoals RKC uit bij PSV. Al zullen wel meer mensen denken dat PSV wint dan dat Feyenoord wint.”



Naast Van Persie is ook het meedoen van verdediger Eric Botteghin onzeker. ,,Met hem gaat het nog niet heel goed”, vertelt Van Bronckhorst. ,,Hij is een twijfelgeval voor zondag.”