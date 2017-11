Waarom Virgil van Dijk uit kan groeien tot aanvoerder van Oranje

De naam van Van Dijk valt zelfs nu al, in een periode waarin na het afscheid van Arjen Robben een nieuwe hiërarchie zal ontstaan. ,,Ik sta op een positie, centraal achterin, waar ik sowieso de leiding moet nemen. Dan maakt het mij niet uit of ik wel of geen band om mijn arm heb'', zegt Van Dijk. De 26-jarige Brabander wacht rustig af wat de plannen zijn van de nieuwe bondscoach, die waarschijnlijk in maart begint. Van Dijk loopt echter ook niet weg voor verantwoordelijkheid. ,,Natuurlijk ga ik geen 'nee' zeggen als ze me vragen aanvoerder te worden. Maar dat is niet aan mij. Ik ben ook blij met mijn huidige rol. Leiden en coachen, dat zit er bij mij standaard in.''

Van Dijk bouwt zijn carrière geleidelijk op. Van FC Groningen verhuisde hij naar Celtic. De Schotse topclub bleek de ideale opstap richting zijn droom, de Premier League. ,,Als je bij een middenmoter zit, hoop je op een stap naar een Nederlandse topclub. Dat gebeurde niet, maar mijn transfer naar Celtic pakte fantastisch uit. Misschien gebeurt alles wel met een reden.''



Na twee succesvolle jaren in Glasgow verhuisde Van Dijk naar Southampton, waar hij zich moeiteloos aanpaste aan het hogere niveau. Afgelopen zomer wilde de verdediger weer een stap omhoog, maar de leiding van de Engelse club blokkeerde een transfer. Die starre houding vereiste mentale weerbaarheid. ,,Ik heb er veel van geleerd.'' Van Dijk herpakte zich en veroverde snel weer een basisplaats nadat hij ook had afgerekend met langdurig blessureleed.



Vorige maand werd hij na slechts één volledige wedstrijd al weer opgeroepen voor Oranje. Nu is hij naar eigen zeggen in de aanloop naar de oefeninterlands tegen Schotland en Roemenië nog veel beter en sterker. ,,Ik kan niet wachten om tegen Schotland te voetballen. Het is voor het eerst in lange tijd dat ik terugga. Wel jammer dat we niet in Glasgow spelen, maar in Aberdeen. Celtic Park is één van de mooiste stadions in Europa, het was geweldig geweest om daar weer te voetballen.''