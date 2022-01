Waarom Riechedly Bazoer voor investeerders Feyenoord in categorie Micky van de Ven en Joey Veerman hoort

Door Mikos Gouka



De oefenwedstrijd die in het zonovergoten Marbella gespeeld had moeten worden tegen Club Brugge werd uiteindelijk een besloten partij in de kou en regen tegen PEC Zwolle. Zonder trainer Arne Slot op de bank en met nog een handvol spelers die niet tot de wedstrijdselectie konden behoren. De officiële kanalen van Feyenoord konden, door de privacywetgeving, de reden van de afwezigheid niet prijsgeven. Maar dat het coronavirus had toegeslagen in het Rotterdamse kamp was al langer geen geheim meer.