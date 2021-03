Waarom RB Leipzig vol inzette op komst Brian Brobbey

Door Johan Inan



Toen Ajax in augustus op trainingskamp was in Oostenrijk, legde Salzburg-trainer Jesse Marsch uit wat de Red Bull-filosofie, die ook van Brobbey in Leipzig een ‘machine’ moet maken, precies inhoudt. Die visie is gestoeld op het feit dat 78 procent van de goals in het voetbal binnen tien seconden na een balverovering plaatsvindt. En het veroveren van de bal, verzekert de Amerikaan, gaat het best binnen acht seconden na het verliezen van die bal. ,,Alles draait dus om hoe snel we kunnen verdedigen en aanvallen. Voor die snelle en verticale speelstijl hebben we jonge spelers en vooral jonge benen nodig. Het draait bij Red Bull om rennen, rennen en rennen. En dat wedstrijd, na wedstrijd, na wedstrijd.”