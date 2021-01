Waarom meespelen Zahavi en Götze ook van belang is voor Gakpo

Schmidt heeft met bijvoorbeeld Eran Zahavi weer een potentieel bassispeler terug. De Israëliër heeft na een spierblessure weer twee weken met de groep getraind en kan tegen de Amsterdammers starten. Of Schmidt daartoe ook besluit, is afwachten. Een voordeel van de terugkeer van Zahavi kan zijn dat Cody Gakpo dan weer naast Götze op zijn favoriete positie kan spelen, als een van de ‘halve tienen’. In dat geval moeten de jonge Mohamed Ihattaren en Noni Madueke waarschijnlijk in een invalbeurt hun kwaliteiten laten zien.



Schmidt liet weten dat hij zijn eigen plan trekt met PSV. ,,Ik verwacht een wedstrijd met twee ploegen die vooruit willen voetballen en hoog druk willen zetten. Wij gaan voor ons eigen plan en niet op een momentje wachten, waarbij we wat geluk met het verdedigen nodig hebben.” Volgens de trainer gaat zijn team gepassioneerd voor een goed resultaat. ,,Van mijn spelers weet ik dat ze in grote wedstrijden net iets extra’s kunnen en tactisch een hoog niveau kunnen brengen. Dat hebben we ook nodig zondag. Iedereen is gemotiveerd, gedisciplineerd en gefocust. De spelers gaan er alles aan doen en de teamspirit is goed. We moeten met overgave verdedigen, aanvallen, werken en vechten.”