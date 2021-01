Waarom in januari al een compleet mislukt seizoen dreigt van AZ

Buitink en Broja staan model voor luxe van een topclub: ‘Er ontstaat iets moois bij Vitesse’

18 januari Thomas Letsch zet in ‘Super Januari’ de Bende van Vier in bij Vitesse. Met Thomas Buitink en Armando Broja als killers in de spits heeft de Arnhemse club extra wapens in huis. De buit na de 4-1 zege bij FC Emmen bedraagt 38 punten en de tweede plek in de eredivisie. Die is uiteindelijk goed voor Champions League-voetbal.