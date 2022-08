Waarom in FC Utrecht meer dan ooit een bananenschil schuilt voor Ajax

Ajax keert morgen terug op de plek waar het in 2022 begon. In Utrecht was het Antony die de eerste Amsterdamse treffer van dit kalenderjaar voor zijn rekening nam en daarmee de aanzet gaf tot een simpele 0-3 zege op de rivaal. Dat gebeurde vanwege corona voor de tweede keer op rij in een leeg stadion. Dat zal nu anders zijn. Voor het eerst in tweeënhalf jaar (de verloren halve finale in het bekertoernooi in maart 2020) gaat Ajax weer kennismaken met een volgestampte en vijandige Galgenwaard.