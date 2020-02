Waarom Feyenoord voor de 5 miljoen euro voor Larsson kiest

Griekse kaartenko­ning fluit Ajax: ‘Dat is niet bewust’

11:50 Tasos Sidiropoulos leidt vanavond het duel tussen Ajax en Getafe. Dat is goed nieuws voor de Amsterdammers, want de Griek is een ware kaartenkoning. Volgens Jaap Uilenberg, scheidsrechterscommissielid bij de UEFA, is die aanstelling puur toeval.