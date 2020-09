Waarom FC Groningen geen FC Robben wil zijn

Interview Het harde levensver­haal van Twen­te-spits Danilo: ‘Kwam elke dag in aanraking met wapens en drugs’

9 september Elk seizoen is er wel een speler die aan de vooravond van het seizoen de nieuwsgierigheid prikkelt. Vandaag ruimte voor de beoogde blikvanger van FC Twente: spits Danilo Pereiro da Silva (21). Kind van het harde São Paulo, nu is hij gelukkig in Hengelo. „Want bij ons kwam je elke dag in aanraking met drugs en wapens.”